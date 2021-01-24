شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.54% بما يعادل -0.10 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.12، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.12 ومستوى المقاومة 19.00.