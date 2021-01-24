شكرا لقرائتكم خبر عن 5.9 مليار دولار أرباح «إنتل» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سهم «إنتل» 9.3% عند نهاية تعاملات أول أمس الجمعة إلى 56.66 دولار، رغم الإعلان عن نتائج أعمال فصلية تجاوزت التوقعات.

وحققت الشركة الأمريكية صافي أرباح قدره 5.9 مليار دولار (1.42 دولار للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، مقارنة بأرباح 6.9 مليار دولار ( 1.58 دولار للسهم) خلال الفترة نفسها من 2019.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 1.52 دولار للسهم، مقابل تقديرات المحللين عند 1.10 دولار للسهم، فيما سجلت إيرادات «إنتل» خلال الربع الرابع من 2020 مستوى 20 مليار دولار، مقابل 20.2 مليار دولار في الربع نفسه من 2019، لكنها تفوقت على التوقعات البالغة 17.49 مليار دولار.

في حين قالت الشركة إن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق، ما دفع شركة تصنيع الرقائق إلى الإعلان عن أرباحها للربع الرابع قبل فترة من الموعد.