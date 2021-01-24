شكرا لقرائتكم خبر عن 14.3 مليار تداولات الاستثمار في الأسهم منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصل المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في سوقي أبوظبي ودبي، الماليين، منذ بداية العام، بصافي استثمار بلغ 1.55 مليار درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 948.98 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و603.2 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، وذلك نتيجة مجموع استثمارات (بيعاً وشراء) في السوقين ب7.15 مليار درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب في سوق أبوظبي منذ بداية العام (بيعاً وشراء) 4.7 مليار درهم، بعد أن سجلت قيمة المشتريات نحو 2.82 مليار درهم، وبلغت المبيعات 1.87 مليار درهم.

وفي سوق دبي، بلغت استثمارات الأجانب (بيعاً وشراء) 2.45 مليار درهم، مع تسجيل مشترياتهم نحو 1.53 مليار درهم، ومبيعاتهم 926.96 مليون درهم.

بدورها، واصلت المحافظ الاستثمارية أيضاً، توجهها الشرائي في الأسواق منذ مطلع 2020، وبلغ صافي استثمارها 960 مليون درهم كمحصلة شراء في أبوظبي ودبي، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات (بيعاً وشراء) في السوقين 14.326 مليار درهم.

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي 509 ملايين درهم محصلة شراء.

وفي سوق دبي بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 450.7 مليون درهم مع تسجيل المشتريات 2.14 مليار درهم، والمبيعات 1.7 مليار درهم.