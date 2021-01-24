شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الأعمال المصرى السودانى: ترتيبات لتصنيع الجلود السودانية بمدينة الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد حربي، عضو مجلس الأعمال المصرى السوداني، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين، خاصة في ضوء التطورات الإيجابية، التي تشهدها العلاقات المصرية السودانية على المستوى السياسي والاقتصادي، بناءا على المنفعة المشتركة بين الجانبين.

وأضاف محمد حربي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه في قطاع الجلود من المقترح أن يتم التعاون مع الجانب السوداني عن طريق الحصول على الجلود من السودان، لتحقيق القيمة المضافة من خلال الشركات المصرية العاملة بمدينة الجلود بالروبيكي، وإعادة تصديرها مرة أخرى.

وكان أعضاء مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، عقدوا جلسة تحضيرية الخميس الماضي عبر "الفيديو كونفرانس"، لكافة الأعضاء اللذين توجهوا إلى السودان، ومن لم يتمكنوا من الحضور، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة استعدادا للاجتماعات التى من المقرر أن تعقد غدا وحتى انتهاء زيارة الوفد المصري، ومن المقرر مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين.

وتوجه وفد برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى السودان اليوم، وأكدت خلال اللقاءات التي عقدتها لدى وصولها دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية، مشيرة إلى ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السودانى، وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدفها السودان خلال الفترة القادمة.

وعقدت نيفين جامع، جلسة المباحثات موسعة مع كل من مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة والمهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين، والتى تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجارى والصناعى ومجالات النقل أيضا، وقد شارك فى جلسة المباحثات السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى.