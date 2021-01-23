شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تهدد بوقف خدمات محركها للبحث الإلكتروني في أستراليا بسبب قانون جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" أنها قد تضطر لوقف خدمات محركها في أستراليا بعد أن كشفت الحكومة عن مشروع قانون جديد ربما يسبب المزيد من الضغوط على الشركة الأمريكية.



وكانت الحكومة الأسترالية قد كشفت النقاب عن أول قانون في العالم من شأنه فرض قيود على شركات التكنولوجيا الكبرى أبرزها "فيسبوك" و"جوجل" على دفع مبالغ مالية مقابل ما تحصل عليه من أخبار ومعلومات من شركات إعلامية.



وصرح رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" أن بلاده ستمضي قدما في إقرار هذا القانون رغم مطالبات شركات التكنولوجيا على رأسها "جوجل" بإلغاءه.



وأضاف "موريسون" أن الحكومة ستقدم مشروع القانون الجديد أمام البرلمان لإقراره في وقت لاحق هذا العام، ويرى مشرعون برلمانيون بأن تهديدات "ألفابت" تعد بمثابة ابتزاز غير مقبول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 1892.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1904.3 دولار وأقل سعر عند 1876.5 دولار.