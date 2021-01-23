شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يغلق على انخفاض بنحو 2.5% بعد تكبد ضريبة في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "نتفليكس" خلال تعاملات يوم الجمعة في أعقاب الإعلان عن فرض ضريبة باهظة ضد شركة الأفلام الأصلية والعروض التلفزيونية الحصرية في المملكة المتحدة.



وكشفت السلطات التنظيمية في بريطانيا عن أنها أقرت غرامة بنحو 3.2 مليون جنيه إسترليني على شركة "نتفليكس" التي حققت إيرادات من مشتركيها في المملكة المتحدة بنحو 940 مليون جنيه إسترليني.



كانت "نتفليكس" قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج أعمال فصلية قوية في الربع السنوي الأخير من عام 2020 تجاوزت توقعات المحللين.



وكشفت الشركة في بيان عن عدد مشتركيها تجاوز 200 مليون مشترك للمرة الأولى في تاريخها خلال الربع السنوي الرابع من العام الماضي.



واستفادت "نتفليكس" بشكل كبير من جائحة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق دفعت الملايين حول العالم للبحث عن العروض الترفيهية عبر شبكتها من منازلهم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "نتفليكس" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 565.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 583.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 564.3 دولار.