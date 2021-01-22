شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي تزامناً مع تدفق نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل متابعة الأسواق لسياسات الرئيس "جو بايدن" بعد تسلمه السلطة رسميا بالإضافة إلى تدفق نتائج أعمال الشركات.



وتخيم أزمة "كورونا" على التعاملات في الأسواق اليوم لا سيما مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



وصرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الولايات المتحدة قد تشهد 100 ألف حالة وفاة بسبب "كورونا" في فترة قصيرة، وذلك بعد أن تجاوز عدد المتوفين 400 ألف وفاة حتى الآن.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 59.1 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 56.6 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 57.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات عند 53.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.