شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل خسائره قبيل صدور بيانات "بيكر هيوز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل دصور بيانات شركة "بيكر هيوز".



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلن إعادة انضمام بلاده لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية كما أن إدارته تدرس وقف اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز التي أبرمت في عهد سلفه "دونالد ترامب".



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في وقت لاحق اليوم عن بيانات أنشطة التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 52.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 53.1 دولار وأقل سعر عند 51.4 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.03 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.