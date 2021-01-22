شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض نتيجة الضغوط على أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الضغوط على أسعار النفط – أحد الصادرات الرئيسية لكندا – وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية قوية.



وتتابع الأسواق العالمية عن كثب السياسات التي يتبناها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في عدة مجالات سياسية وتجارية واقتصادية.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر دون تغيير، كما ارتفع بقيمته الأساسية بنسبة 2.1% في حين توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.3%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 53.1 دولار وأقل سعر عند 51.4 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.03 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 1646 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7858، وسجل أعلى مستوى عند 0.7916 وأقل سعر عند 0.7856.