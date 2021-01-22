شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالانخفاض ليبتعد عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، حيث يقترب السعر من هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 54.45، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 52.30، بينما يمثل الثبات دون 56.45 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط