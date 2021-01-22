الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالانخفاض ليبتعد عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، حيث يقترب السعر من هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 54.45، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 52.30، بينما يمثل الثبات دون 56.45 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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