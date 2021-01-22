شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية جديدة ليبدأ اختبار مستوى 51.70، مما يعزز فرص استمرار الانخفاض بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيؤكد اكتمال نموذج القمة المزدوجة الذي يملك أهداف سلبية تصل إلى 49.70.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 52.80 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط