شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ملحوظة الآن ليبدأ الضغط على الدعم المحوري 1850.80، وكما أشرنا صباحاً، يمثّل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1871.55، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1885.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي