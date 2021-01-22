شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 22-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 22-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

تراجع الدولار الكندي 0.2 % إلى 1.2671 للدولار الأمريكي مع انخفاض أسعار النفط اليوم، لكنه مرتفع 0.5 % هذا الأسبوع وبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الخميس بعد أن فاجأ بنك كندا المركزي بعض المتعاملين بعدم خفض أسعار الفائدة.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.04 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.95 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

19.17 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.96 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.95 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

19.17 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.86 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.86 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.97 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.94 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.