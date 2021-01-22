شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، لكنها لا تزال بصد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى العام الجديد ، بفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,857.29$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,870.11$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,870.74$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,875.11$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا حتى اللحظة بنسبة 1.6% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأول مكسب أسبوعي فى العام الجديد 2021.

الفضل الأساسي فى هذا الارتفاع الأسبوعي ، يعود إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وتحسن شهية المخاطرة بعد تولي "جو بايدن" رسميا رئاسة الولايات المتحدة.

مع تصاعد التفاؤل بأن حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة فى ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" سوف تساعد كثيرا فى تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأدي جو بايدن اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,174.13 طن متري.