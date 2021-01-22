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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 22-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 22-1-2021، وذلك نتيجة للأجازة الأسبوعية للبنوك والمصارف الرسمية، وعدم وجود أي تعاملات، وسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى بنك عودة ثبت سعره أيضا عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام، إذ يرحب المستثمرون بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.
ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.3 % هذا الأسبوع وتراجع 0.8 % مقابل اليورو في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف ديسمبر.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.