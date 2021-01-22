القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 22-1-2021، وذلك نتيجة للأجازة الأسبوعية للبنوك والمصارف الرسمية، وعدم وجود أي تعاملات، وسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى بنك عودة ثبت سعره أيضا عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام، إذ يرحب المستثمرون بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.

ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.3 % هذا الأسبوع وتراجع 0.8 % مقابل اليورو في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف ديسمبر.