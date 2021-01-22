شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 15 من كانون الثاني/يناير، بينما لا يزال بصدد استأنف مسيرات مكاسبه الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في تسعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.24% إلى مستويات 0.7745 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7764، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7741، بينما حقق الأعلى له عند 0.7770.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا اتساع القطاع الصناعي إلى 57.2 مقابل 55.7 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.8 مقابل 57.0، وأظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساعاً إلى 56.0 مقابل 55.6 في كانون الأول/ديسمبر.

وجاء دلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 4.2% مقابل ارتفاع 7.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 56.6 مقابل 57.1 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 53.3 مقابل 54.8 في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.0% إلى نحو 6.55 مليون منزل مقابل تراجع 2.5% عند 6.69 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن والذي أعلن مؤخراً عن "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تبلغ 1.9$ تريليون لدعم اقتصاد بلاده في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.