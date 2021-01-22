شكرا لقرائتكم خبر عن "إنتل" تسجل إيرادات قوية أعلى من التوقعات في الربع الأخير من عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "إنتل" تحقيق نتائج أعمال قوية خلال الربع السنوي الأخير المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2020، وذلك بعد انتعاش مبيعات الحواسب التي تستخدم رقائق إلكترونية من صناعة "إنتل".



وبلغت أرباح "إنتل" الأمريكية 5.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتسجيل أرباح قدرها 6.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود المكررة، ارتفعت أرباح "إنتل" إلى 1.52 دولار لكل سهم بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح معدلة عند 1.10 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات الشركة التكنولوجية إلى 20 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بإيرادات عند 20.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 في حين أشارت توقعات المحللين إلى إيرادات بنحو 17.5 مليار دولار.



يأتي ذلك وسط قفزة في مبيعات أجهزة الحواسب الشخصية بنسبة 33% في الربع السنوي الأخير من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "إنتل" بنسبة 6.5% وأغلق جلسة الخميس عند 62.4 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 63.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 58.2 دولار.