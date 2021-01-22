شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر بعد بيان البنك المركزي حول السياسة النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس عقب قرار البنك المركزي الياباني وبيانه حول السياسة النقدية.



وفي خطوة اتسقت مع توقعات الأسواق، أبقى البنك المركزي الياباني على معدل الفائدة عند -0.10% دون تغيير وسط توقعات بأن ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم سوف يحشد المزيد من زخم النمو بأكثر مما كان يعتقد سابقا في ظل تعاف تدريجي من تداعيات جائحة كورونا.



وثبت البنك المركزي الياباني أيضا حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير، وهو قرار توقعه 44 محللا اقتصاديا شاركوا في مسح أجرته "بلومبيرغ".



وتتابع الأسواق عن كثب السياسة الأمريكية الجديدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية في ضوء تولي الديمقراطي "جو بايدن" رئاسة الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، لا تزال أزمة "كورونا" تطل برأسها وتخيم بظلالها السلبية على الأسواق العالمية، لكن التفاؤل لا يزال سائدا بشأن اللقاحات.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش عند 103.5، وسجل أعلى مستوى عند 103.6 وأقل مستوى عند 103.3.