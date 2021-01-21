شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يطلقان مشروعهما " جاردينيا سيتي" بطريق السويس ...وتحالف الأهلي صبور وهايد بارك (Founders) يسوق للمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر إطلاق مشروعهما العقاري الجديد " جاردينيا سيتي " بطريق السويس والطريق الدائري والذي يتولى تحالف شركة الأهلي صبور مع شركة (Founders) التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة بمشروع "جاردينيا سيتي".

حيث صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف من اطلاق هذا المشروع المتميز المساهمة في توفير تجمعات سكنية تتضمن وحدات تلبي احتياجات العملاء حيث جمع بين جاهزية المشروع وتوافر الخدمات المتنوعة وتميز الموقع، وذلك وفقا وتوجه الدولة الحالي لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة لتخفيف التكدس داخل التجمعات العمرانية القديمة بالقاهرة، وكذا الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة ان المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الاسر المصرية والشباب المقبل على الزواج.

وقد علق محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك دائما ما يسعى لدعم القطاع العقاري لما يمثله من توفير فرص استثمارية في مختلف الأنشطة سواء المباشرة أو غير المباشرة والتي تتماشى مع خطط التنمية، مؤكدا على الدور الحيوي لبنك مصر في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق حياة أفضل للمواطن المصري كأحد المحاور الاستراتيجية للبنك، ويحرص البنك دائما على دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل شرائح المجتمع المختلفة والارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال توفير برامج تمويلية متعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الافراد المختلفة وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

ومن جانبه صرح حسن غانم رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة بنك الاسكان والتعمير، عن شعوره بالفخر ازاء اختيار تحالف الأهلي صبور وهايد بارك (Founders) من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتتولى مبيعات وتسويق مشروع "جاردينيا سيتي" وهو ما يعكس مكانة وقوة الشركة على وضع وتنفيذ الخطط التسويقية من أجل تحقيق نسب مبيعات قوية، مشيرا الى أن كمبوند جاردينيا سيتي يحتل موقعا متميزا على طريق السويس ويقدم نحو 19,500 وحدة كاملة التشطيب مجهزة بكافة الاستعدادات للسكن الفوري.

وأضاف احمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية ان التحالف مع شركة هايد بارك للتطوير العقاري سيمثل دفعة قوية للسوق العقاري خاصة وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، كما ان مشروع جاردينيا مشروع فريد من نوعه من حيث انه يعد من اكبر المشروعات العقارية التى تتضمن وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم لاول مرة بالسوق العقارى المصرى و تتوافر فيه كافة عوامل جذب حقيقية للمشتري سواء من موقع متميز كامل الخدمات ، بنية تحتية جيدة ومباني مجهزة بأحدث الإمكانيات , ونود ان نعرب عن سعادتنا لاختيار هذا التحالف للقيام بعملية طرح المشروع للبيع بالسوق المصرية .

وأكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن المشروع تتجاوز إجمالي استثماراته إلى 26 مليار جنيه مضيفا أن مشروع جاردينيا سيتي ينطبق عليه جميع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري مما يتيح للمواطن طرق سداد مريحة تصل الي 20 عام.

ولهذا حرص بنك مصر والبنك الاهلي على توفير الفرص لحصول الراغبين في شراء الوحدات على تمويل عقاري بإجراءات وشروط سداد سهلة من خلال تخصيص فرق عمل مدربة لخدمة الفئات المستهدفة من المشروع.

وقد عقبّ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا " ان هذا المشروع سيتيح للأفراد وخاصة من الشباب إمكانية الحصول على وحدات سكنية ملائمة بشروط ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، هذا كما يقوم البنك بتقديم قرض التمويل العقاري ببرامجه المختلفة التي تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية بشروط وأسعار عائد تنافسية".

كما صرح أمين سراج العضو المنتدب لشركة "هايد بارك للتطوير العقاري" ان مشروع "جاردينيا سيتي" يعد أحد أفضل المشروعات على الخارطة العقارية و يطرح نفسه وبقوه على السوق المصري الان حيث تتمتع جاردينيا سيتي بموقع استراتيجي على محورالسويس الحيوي، وعلى مقربة من جميع المناطق والأماكن الحيوية، كما ان جميع الوحدات مشطبة بالكامل و جاهزة للسكن الفوري ، يقام المشروع على مساحة 513 فدان، وتحتل المباني 20% فقط من اجمالي المشروع، ،والتسويق له خلال هذه المرحلة يمثل فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، وهو ما تقوم به (Founders) كأولى مشاريعها التسويقية بالسوق العقاري.

كما لفت سراج إلى أهمية التعاون بين المطورين العقاريين في هذه الفترة التي تحتم تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري توافقا مع توجه الدولة للنهوض من جديد بجميع القطاعات، مشيرا إلى أهمية وجود شريك قوي مثل " الأهلي - صبور" لما يحققه تلاقى الرؤى من تطوير مجال التسويق العقاري

كما اضاف الدكتور تامر عرفان الرئيس التنفيذى للاستثمار بشركة الاهلى للتنمية العقارية صبور الى انه لاول مرة يوجد هذا التحالف القوى و الفريد بين اقوى بنكين بمصر البنك الاهلى و بنك مصر وكبار المطورين العقاريين شركة الاهلى للتنمية العقارية صبور و شركة هايد بارك للتطوير العقاري و الذى يعد بداية للتحالفات القوية التى يحتاجها السوق العقارى المصرى خلال الفترات القادمة .