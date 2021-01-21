شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «العالمية» يتجاهل جني الأرباح ويحلّق إلى 45 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فرملت عمليات جني الأرباح، مسلسل صعود الأسهم المحلية في آخر جلسات الأسبوع، بعد جملة من المحفزات والأخبار الإيجابية التي أسهمت في تعزيز القواعد السعرية للأسهم وتسجيل اختراقات تاريخية لدى البعض الآخر، فيما سجلت السيولة مليار درهم. وتوزعت السيولة بواقع 564.5 مليون في أبوظبي و436 مليون في دبي، وجرى تداول 496 مليون سهم منها 371.69 مليون في دبي و124.3 مليون في أبوظبي، من خلال 9431 صفقة.

سوق دبي -2.03%

2735.61 نقطة

وانخفض سوق دبي بنسبة 2.03% عند مستوى 2735.61 نقطة تحت تأثير انخفاضات أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وانخفض العقار 2.81% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 3.6% و«إعمار للتطوير» 2.22% و«إعمار مولز» 2.04% و«ديار» 1.6% و«داماك» 1.41% و«الاتحاد العقارية» 1.37%.

ونزل قطاع البنوك 2.2% مع نزول «الإمارات دبي الوطني» 2.93% و«دبي الإسلامي» 1.76%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.96% بعد تراجع «شعاع» 3.12% و«دبي للاستثمار» 1.18%، فيما استقر «سوق دبي المالي» من دون تغيير.

وتراجع قطاع النقل 0.54% بفعل تراجع «الخليج للملاحة» 2.38% و«العربية للطيران» 1.45%، في مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.23%.



سوق أبوظبي -1.14% 5611.3 نقطة

بدوره تراجع سوق أبوظبي 1.14% إلى مستوى 5611.3 نقطة مع هبوط أسهم الاتصالات والبنوك والعقار والطاقة.

وتراجع قطاع البنوك 1.04% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.8% و«أبوظبي التجاري» 1.79% و«أبوظبي الإسلامي» 2.53%.

وهبط قطاع الاتصالات 3.18% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما هبط قطاع العقار 2.79% بعد انخفاض «الدار» 2.78% و«رأس الخيمة العقارية» 3.02%.

ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.94% بفعل تراجع «دانة غاز» 0.71% و«أدنوك للتوزيع» 0.25% و«طاقة» 3.95%.

وعلى العكس ارتفع قطاع الاستثمار 4.95% معززاً بمكاسب «العالمية القابضة» 5.88% بفعل أرباحها السنوية القوية؛ حيث أغلق سعر السهم عند 45 درهماً، وذلك على الرغم من هبوط «إشراق» 3.24% و«الواحة كابيتال» 0.91%.



توجه السيولة

وبشأن الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في سوق دبي، تصدر القائمة «إعمار العقارية» بـ 94.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 49.4 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» مستقطباً 48.7 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي جاءت زعامة التداولات لسهم «اتصالات» بقيمة 120 مليون درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 108.1 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 96.6 مليون درهم.

واقتصرت الارتفاعات في سوق أبوظبي على 4 أسهم فقد جاء في مقدمتها «العالمية القابضة» 5.88%، فيما كان التراجع الأكثر لـ «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 4.95%.

وصعدت 3 أسهم في سوق دبي فقط تصدرها «تبريد» بنسبة 1.08|%، فيما كان «إعمار العقارية» الأكثر تراجعاً.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و17.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و380 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 30.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 49 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 49 مليون درهم محصلة بيع، منها 9.75 مليون درهم محصلة بيع العرب و26.79 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و12.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «أبوظبي الأول» و«شعاع كابيتال» و«ديار» و«دبي للاستثمار» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية» و«الدار».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 49.75 مليون درهم محصلة بيع، منها 38.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي و11.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 49.75 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 38.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي و11.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

