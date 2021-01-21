شكرا لقرائتكم خبر عن 900 ألف طلب جديد لإعانة البطالة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الأمريكيون تسجيل أرقام قياسية في أعداد البطالة والتي تحصى بشكل أسبوعي حيث استمرت الأعداد الكبيرة في طلبات الأعانة.

وأفادت وزارة العمل، الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة بلغ 900 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير/ كانون الثاني. كان هذا أقل بقليل من تقديرات داو جونز البالغة 925 ألفاً وأقل من إجمالي الأسبوع السابق البالغ 926 ألف طلب.

ولم تتفاعل الأسواق كثيرًا مع الأخبار وسط استمرار الترقب بأن الرئيس جو بايدن والكونجرس سيقدمان قريباً ضخ المساعدة الاقتصادية المرتبطة بتبعات الوباء.