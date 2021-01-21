شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً الآن ليختبر دعم القناة الصاعدة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 52.45 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر لتخطي 53.90 لتعزيز فرص الاندفاع نحو أهدافنا التي تبدأ عند 54.60 وتمتد إلى 57.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد