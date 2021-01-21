شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة الآن في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.2125، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.2173 وتمتد إلى 1.2300، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 1.2064.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد