شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني الكويتي يسعى لتوحيد سعر فحوصات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجهت الإدارة العامة للطيران المدني شركات الطيران العاملة في مطار الكويت نحو توحيد سعر فحوصات الـPCR التي سيتم فرضها على جميع القادمين إلى البلاد، وفق قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتحميلها لشركات الطيران.

وأكدت مصادر أن المناقشات التي تجري بين الجهات المعنية توصلت إلى سعر مبدئي للفحص الواحد عند 25 ديناراً، بإجمالي 50 ديناراً عن فحصين، الأول عند الوصول والثاني بعد 7 أيام، بحسب صحيفة الراي.

وسيتم إضافة المبلغ إلى سعر تذكرة السفر للراكب القادم إلى الكويت.

ومهمة الفحوص سيتولاها القطاع الخاص المحلي حتى لا تزيد الأعباء على وزارة الصحة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل ما تقوم به من جهود على أكثر من محور في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية في الكويت رفعت مؤخرا، درجة الإجراءات الاحترازية في مطار الكويت، ضمن البروتوكولات الطبية الجديدة الخاصة بمواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحوّر، حيث أعادت تطبيق نظام فحص "PCR" لجميع القادمين إلى البلاد من كل الجهات.

وكان إجراء فحص جميع القادمين قد طبق لدى تنفيذ رحلات الإجلاء للمواطنين في شهر مايو الماضي، قبل أن تخففه بإجراء فحوصات لبعض القادمين، ثم مع انتشار السلالة الجديدة أعادت تطبيق الفحص على الجميع، مع تأكيد مصادر صحية عدم تسجيل أو رصد أي حالة للفيروس المتحوّر بين القادمين.

يشار إلى أن دولة الكويت قررت نهاية شهر ديسمبر الماضي حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقالت الإداراة العامة للطيران المدني في الكويت، في تغريدة عبر تويتر، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت".

وفي ذات التوقيت، كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.