شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الذكور إلى 51.9 مليون نسمة مقابل 49 للإناث سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بيانات حكومية أولية ارتفاع معدل الزيادة في أعداد السكان الإناث عن الذكور في شهر سبتمبر الماضي، حيث رصدت البيانات وصول عدد السكان من الإناث إلى 49 مليون نسمة، مقابل 48 مليون نسمة في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت مليون نسمة.

وفي المقابل، تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد السكان من الذكور بلغ نحو 51.9 مليون نسمة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 51.2 مليون نسمة في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 700 ألف نسمة.

وكان عدد السكان قد بلغ 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء 11/2/2020 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتحققت زيادة المليون الأخيرة خلال 235 يوم "سبعة أشهر و25 يوم".

وفي أكتوبر الماضي، سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر إلى 101 مليون و46 ألف و103 نسمة، وذلك بعد أيام من إعلان الجهاز وصول عدد المصريين بالداخل إلى 101 مليون نسمة.

وأظهرت بيانات الساعة السكانية، تصدر محافظة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، بنحو 9 ملايين و941 ألف و814 نسمة، يليها محافظة الجيزة بنحو 9 ملايين و98 ألف و204 نسمة، ثم محافظة الشرقية بواقع 7 ملايين و555 ألف و767 نسمة، ومحافظة القليوبية 5 ملايين و893 ألف و947 نسمة.

وفي المقابل جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث بلغ 110 ألف و426 نسمة، يليها محافظة الوادي الجديد بواقع 259 ألف و337 نسمة، ثم محافظة البحر الأحمر بنحو 387 ألف و276 نسمة.