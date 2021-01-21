شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروعات الشبكة القومية للغازات الطبيعية الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساهم الشـبكة القوميـة للغـازات الطبيعيـة فـى زيادة استخدام الغـاز الطبيعـى فـى كافة القطاعـات، ويتــم التحكــم فــى الشــبكة باستخدام أحــدث التكنولوجيــا العالميـة بنظـام SCADA الـذى يمثـل الجهـاز العصبـى لمراقبـة الشــبكة القوميــة للغــاز مــن خــال المركــز القومــى للتحكــم بالشبكة بالتجمع الخامس NATA وفيما يلي أهم مشروعات الشبكة الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021 طبقا للتعاقدات المبرمة والتي كانت كالتالي ..

1-مشروع خط تغذية محطة كهرباء غرب القاهرة بطول 16 كم - قطر 30 " تكلفة المشروع 4.3مليون جنيه .

2- محطة تخفيض وقياس وفلترة كهرباء غرب القاهرة تكلفة 59 مليون جنيه .

3- مشروع خط تغذية محطة كهرباء الوليدية بطول 6كم - قطر 32 " .

4 -محطة تخفيض وقياس وفلترة تكلفة 129مليون جنيه مخطط الإنتهاء المحطة الدائمة يونيو 2021.

5- خط تغذية العاشر من رمضان بطول 4.7كم - قطر 16 " تكلفة المشروع 42 مليون جنيه .

6- خط إزدواج دمياط / فيونسا بطول 12 كم - قطر 42 " تكلفة المشروع : 340 مليون جنيه .

7- خط سفاجا / الغردقة بطول 38.5 كم – قطر24 " تكلفة المشروع : 362 مليون جنيه مخطط الإنتهاء : يناير 2021 .

8- خط العامرية برج العرب / العلمين بطول 120 كم - قطر 32 " تكلفة المشروع 2مليار جنيه مخطط الإنتهاء : يوليو2021

9- خط برج العرب / ميدور بطول 10 كم – قطر24" تكلفة المشروع : 120 مليون جنيه مخطط الإنتهاء : مارس 2021 .

10-خط التينة غرب / ميت نما / الشرقاوية بطول 170 كم - قطر 42 " تكلفة المشروع : 4871 مليون جنيه مخطط الإنتهاء : مارس 2022

11-وحدت ضواغط دهشور 5، 6 تكلفة 2440 مليون جنيه مخطط الإنتهاء يونيو 2022

12-وحدتی ضواغط دهشور (7، A10 ) تكلفة 1942 مليون جنيه مخطط الإنتهاء يونيو 2023.

يذكر أنه تم خلال عام 2020 تشغيل 5 خطوط لنقل الغاز الطبيعى بإجمالى أطوال مضافة حوالى 76كم واستثمارات حوالى 1.6 مليار جنيه .

وخلال شهر ديسمبر الماضي وقعت الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو) إحدي شركات قطاع البترول بالتوقيع علي عقد توريد وحدات ضواغط دهشور 5 ، 6 وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية علي الوفاء باحتياجات محافظات جنوب الصعيد من الغاز الطبيعي لتلبية الاحمال المتزايدة في المنازل والكهرباء والأنشطة الصناعية وكذلك إحتياجات شركة اسيوط الوطنية للتكرير (انوبك).