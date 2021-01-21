شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق عند أعلى مستوى قياسي على الإطلاق عقب تنصيب "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء وعززت مكاسبها لتحقق مستويات قياسية جديدة بعد تنصيب الرئيس "جو بايدن" بشكل رسمي.



وفي خطاب تنصيبه، أكد "بايدن" على ضرورة عودة الوحدة للشعب الأمريكي ونبذ الفرقة والانقسام مع عودة الاحترام المتبادل.



أما الرئيس السابق "دونالد ترامب"، فقد ألقى خطابا وداع أعرب فيه عن أمله في نجاح إدارة "بايدن" في أن تكون أمريكا آمنة ومستقرة، كما ألمح إلى احتمالية عودته للحياة السياسية والبيت الأبيض.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط 0.5% أو ما يعادل 26 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 53.24 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 53.06 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% أو ما يعادل 18 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 56.08 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.6 دولار وأقل سعر عند 55.9 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 257 نقطة) إلى 31188 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31235 نقطة وأقل مستوى عند 30997 نقطة.

وصعد "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 13457 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13486 نقطة وأقل مستوى عند 13329 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 3851 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3859 نقطة وأقل مستوى عند 3816 نقطة.