شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنحو 2% للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة الأسواق لتنصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن".



وأكد "بايدن" في خطاب تنصيبه على ضرورة إعادة الوحدة للشعب الأمريكي ونبذ الفرقة والانقسام مع العمل على احتواء جائحة "كورونا".



وتتابع الأسواق القرارات التي سيتخذها "بايدن" وسط أنباء عن أنه ينوي إلغاء بعض السياسات التي اتخذها الرئيس السابق "دونالد ترامب" من بينها الانسحاب من اتفاقية "باريس" للتغيرات المناخية ومنظمة الصحة العالمية فضلا عن إلغاء بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.8% أو ما يعادل 45 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.766 دولار للأوقية بعد ارتفاع أمس بنسبة 1.8%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.945 دولار وأقل سعر عند 25.060 دولار.