شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب تصريحات محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي".



وذكر "بيلي" أن تداعيات "كورونا" السلبية على الاقتصاد البريطاني بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، وهناك إشارات مبدئية على ذلك مضيفا أن الاقتصاد يتواكب مع إجراءات الإغلاق.



وأوضح "بيلي" أن اقتصاد المملكة المتحدة أصبح قادرا على مواجهة تداعيات الإغلاق التي أطلقتها الحكومة مقارنة بتضرره كثيرا عند فرض القيود بداية الجائحة في العام الماضي.



ولم يلمح محافظ بنك إنجلترا إلى اتخاذ البنك المركزي أي قرار من شأنه حدوث تغيير في السياسة النقدية في وقت قريب.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن فرض إغلاق شامل في البلاد حتى منتصف فبراير/شباط المقبل لاحتواء تفشي فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3644، وسجل أعلى سعر عند 1.3719 في حين سجل أقل سعر عند 1.3623.