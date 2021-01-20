شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعا بأكثر من 1% بالتزامن مع استقرار الدولار سلبياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد تنصيب "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة.



ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، تم اليوم تنصيب الديمقراطي "بايدن" رئيسا لأمريكا خلال الأربع سنوات المقبلة، وفي خطاب تنصيبه، دعا "بايدن" لتوحيد البلاد ونبذ الانقسام والعدة إلى احترام الجميع.



ويستعد "بايدن" لبدء فترة رئاسته بعدة قرارات على رأسها عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية وإلغاء الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء سياسية الهجرة، وهي قرارات كان قد اتخذها الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 19:16بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.4% أو ما يعادل 26.30 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1866.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1870.4 دولار وأقل سعر عند 1831.1 دولار.