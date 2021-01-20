إطلاق خط شحن ملاحي يربط جدة بأوروبا والهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي خلال عام 2021.

ويربط خط الشحن الملاحي الجديد شمالا من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مرورا بشمال أفريقيا، ويغطي موانئ مهمة، منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

ويعد استكمالا للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية، ممثلة بشركة «هاباغ لويد» وشركة «سي ام ايه سي جي ام» وشركة «كوسكو» وشركة «ون»، كبريات شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.

وسيوفر الخط الجديد «IO3» خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة، نحو 48 سفينة سنويا، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا للمبادرات التي أطلقتها «موانئ» ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية، وجذب كبريات شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 نحو ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجستي.

الخط الجديد «IO3»