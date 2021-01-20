شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 16.51 نقطة ليستقر على سعر 3,120.76 دولار، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 3,072.79، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 3,072.79، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 2,863.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه