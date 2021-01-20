شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم البريطاني يتجاوز التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعا بنسبة 0.6% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.3%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.1% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.