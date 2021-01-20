شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا الأول عند 1.3700 ويتجه لتخطي هذا المستوى وتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3815، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3615 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3580 والمقاومة 1.3750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد