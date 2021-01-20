شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية الآن ليختبر أرضية الدعم التي تشكّلت عند 1.2125، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، حيث يمثل كسره مفتاح امتداد التداولات السلبية لاختبار محتمل لمناطق 1.2064.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1.2064، مع الإشارة إلى أن أهدافنا التالية تبدأ عند 1.2173 وتمتد إلى 1.2300 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد