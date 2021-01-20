شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي التجاري يبدأ إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري عن بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الغرض من الطرح المحتمل هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.

وبحسب البيان، يبدأ طرح الصكوك اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير الجاري، على أن ينتهي الطرح في 26 يناير الجاري، علماً بأن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

هذا وقام البنك بتعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم إصدارها وفقاً لظروف السوق، علماً بأن الطرح المحتمل يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار أمريكي، علماً بأن سعر طرح الصك يُحدد حسب ظروف السوق، بقيمة اسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار.

هذا وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات العلاقة في حينه.

يُشار أيضًا إلى أن أي طرح للصكوك في الدول المزمع طرح الصكوك فيها سيقتصر على المستثمرين المؤهلين حسب القواعد واللوائح الخاصة بهذه الدول.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن في وقت سابق أن شركة إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة- شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان- تعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.

يُذكر أن البنك كان قد حقق صافي أرباح بلغ 3.6 مليار ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع المصاريف الغير تشغيلية.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 8.1 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.