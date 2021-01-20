شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤجل الهبوط-تحليل - 20-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتأجيل الهبوط التصحيحي نظرا لتقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي لحظي باندفاعه فوق مستوى 50 ليستقر بذلك قرب 141.65, نتوقع انحصار التداولات حاليا ما بين مقاومة القناة الصاعدة المستقرة قرب 142.60 بينما يشكل مستوى 140.65 الدعم الإضافي أمام التداولات التصحيحي السلبية.

مما سبق, ننصح بحيادية التداول لهذا اليوم ولنشير بأن محاولة اختراق السعر للمقاومة المذكورة سابقا فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل الصاعد وليشكل مستوى 144.10 الهدف الأول للمسار الصاعد, بينما الهبوط دون الدعم الأولي سيفتح باب استئناف الهجوم التصحيحي لننتظر وصوله بذلك نحو 139.30 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.60 و 140.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي