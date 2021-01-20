شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول اختبار المقاومة- تحليل - 20-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتشكيله لموجات تصحيحية صاعدة ليقترب بذلك من المقاومة الممتدة نحو 126.45, نشير إلى ان ثبات هذه المقاومة يشكل العامل الرئيسي لتأكيد سيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القادمة لننتظر تجميع السعر حاليا للعزم السلبي والبدء بتسجيل الأهداف السلبية والمتمركزة حول 125.20 و 124.65 على التوالي.

خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع قد يجبر السعر على تشكيل بعض التذبذب الجانبي المؤقت لحين تقديمه للعزم السلبي والمطلوب لاستئناف الميل الهابط المتوقع سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.45 و 125.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط