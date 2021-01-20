شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.57% بما يعادل -0.30 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 50.10، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 58.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.30 ومستوى المقاومة 55.00.