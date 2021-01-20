شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تطور صادرات مصر من الحلى عام 2020.. فى 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الصادرات المصرية من الحلى والأحجار الكريمة واللؤلؤ، أن تفرض نفسها على قائمة السلع والمنتجات المصدرة خلال الـ10 أشهر الأولي من عام 2020، وخاصة إلى دولة الإمارات، وفق البيانات الحكومية.

وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القيمة الإجمالية للصادرات نحو 29 مليار و385 مليون جنيه "مليار و836 مليون دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، وذلك خلال الفترة من "يناير-أكتوبر" 2020، واستحوذت عليها دولة الإمارات.

ويرصد ”الخليج 365”، تطور الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة واللؤلؤ خلال الفترة من "يناير-أكتوبر" 2020، وهي كالتالي:

بلغت صادرات شهر يناير الماضي نحو 203 مليونا و290 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر فبراير الماضي نحو 192 مليونا و737 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر مارس الماضي نحو 149 مليونا و627 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر ابريل الماضي نحو 250 مليونا و518 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر مايو الماضي نحو 178 مليونا و170 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر يونيو الماضي نحو 211 مليونا و936 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر يوليو الماضي نحو 224 مليونا و115 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر أغسطس الماضي نحو 75 مليونا و653 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر سبتمبر الماضي نحو 194 مليونا و726 ألف دولار.

بلغت صادرات شهر أكتوبر الماضي نحو 155 مليونا و801 ألف دولار.

وتأتي صادرات الحلي والأحجار الكريمة واللؤلؤ في صدارة ترتيب السلع والمنتجات التي تصدرها مصر إلى دولة الإمارات خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020، بينما تشمل القائمة كلا من صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية، والفواكه والثمار الصالحة للأكل.