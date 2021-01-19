شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لمستوى 25.50 ولا يزال دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار الارتداد هبوطاً للتوجه نحو 22.87 الذي يمثّل المحطة السلبية التالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط