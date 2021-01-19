الاقتصاد

أوراكل يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 19-01-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 61.85، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 0.18 نقطة ليستقر على سعر 61.78 دولار، وذلك بعدما حاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 61.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 65.20.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا