شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 61.85، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 0.18 نقطة ليستقر على سعر 61.78 دولار، وذلك بعدما حاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 61.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 65.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد