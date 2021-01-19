بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 10.6 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر10 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5673 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر335 مليون سهم تمت عبر 11844 صفقة نقدية بقيمة 3ر52 مليون دينار (نحو 5ر172 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر22 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4653 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر252 مليون سهم تمت عبر 7069 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار (نحو 72ر60 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر4 نقطة ليبلغ مستوى 57ر6191 نقطة بنسبة صعود بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر82 مليون سهم تمت عبر 4775 صفقة بقيمة 9ر33 مليون دينار (نحو 8ر111 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر27 نقطة ليبلغ مستوى 81ر4821 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر189 مليون سهم تمت عبر 4536 صفقة نقدية بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 17ر49 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (معادن) و(الديرة) و(مواشي) و(المنار) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أرزان) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ثريا) و(أموال) و(بيت الطاقة) و(سنام) الأكثر انخفاضا.