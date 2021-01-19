الاقتصاد

مبادلة الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع سيمنس لتعزيز قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر

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القاهرة - سامية سيد - وقّع مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مجموعة مبادلة الإماراتية، مذكرة تفاهم مع كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، لتطوير وتعزيز قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي.

ووفقا لحساب مجموعة مبادلة على تويتر، يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم تأكيداً على الدور المهم الذي ستؤديه الشركتان في تنفيذ المبادرات التي من تهدف إلى إحداث أثر إيجابي على قطاع الطاقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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