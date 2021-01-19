شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع سيمنس لتعزيز قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مجموعة مبادلة الإماراتية، مذكرة تفاهم مع كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، لتطوير وتعزيز قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي.

ووفقا لحساب مجموعة مبادلة على تويتر، يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم تأكيداً على الدور المهم الذي ستؤديه الشركتان في تنفيذ المبادرات التي من تهدف إلى إحداث أثر إيجابي على قطاع الطاقة.