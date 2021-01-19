شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 25 مليار ريال دعم في حسابات مستفيدي "سكني" بالسعودية حتى نهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق التنمية العقارية السعودي، عن إيداع أكثر من 25 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية منذ بداية تحول الصندوق في يونيو 2017 حتى نهاية 2020،

وأكد الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني مواصلته تقديم الدعم السكني لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

وأكد الصندوق أيضا تكامل الخِدْمات التقنية التي يقدمها الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية في القطاع الخاص من بداية تقديم المستفيد على "القرض المدعُوم" إلى إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الخدمات التي يقدمها أسهمت في زيادة عدد المستفيدين من الدعم الشهري لأكثر من 424 ألف أسرة سعودية ضمن الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وذلك حتى نهاية 2020.

يشار إلى أن الصندوق تحول في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن في وقت سابق عن إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.