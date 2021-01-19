شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 56٫10 فلس، مكون بذلك نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 52 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 59 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.4 بينما مستوى المقاومة هو 57.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط