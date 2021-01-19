شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 48 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة منخفضا عند مستوى44٫30 فلس، لينجح بذلك في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة الهام عند 54 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 45 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46 بينما مستوى المقاومة هو 50.50 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد