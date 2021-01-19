شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 546 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 520 فلس كمستوى أول ثم 490 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 570 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 540 بينما مستوى المقاومة هو 547 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط