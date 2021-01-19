شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الأثنين 18-1-2021.. النصر توقع اتفاقية لإنتاج السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” اليوم الأثنين 18-1-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها توقيع شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية اتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية لإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهي كالتالي:

"النصر" توقع اتفاقية مع شركة صينية لإنتاج السيارات الكهربائية بمكون محلى 50%

وقعت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - اتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر" وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، وذلك بحضور لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

سوق السفر: فنادق الشرق الأوسط بدأت التعافى..ارتفاع الطلب لإدارة الأعمال عن بعد

تستعد الفنادق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الطلب العالمي الكبير على الأعمال، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقيود الاجتماعية التي فرضتها الحكومات في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر العشرة الماضية.

رئيس شعبة الاتصالات: مليار جنيه حجم سوق إكسسوارات المحمول بمصر

كشف عصام بدر الدين رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن حجم السوق الرسمي لاكسسوارات الهاتف المحمول سجل نحو مليار جنيه، يمثل 50% من إجمالي حجم سوق إكسسوارات المحمول في مصر، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية وحيداً بختام تعاملات جلسة الاثنين

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما تراجعت باقي المؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 1.5مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.837 مليار جنيه.

"رجال الأعمال" تؤكد دعمها ومساندتها لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.. صور

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، عشاء عمل على شرف وامكيلي ميني سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته لمصر والتي تتضمن عدد كبير من الفعاليات وعلى رأسها مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعدد من الوزاراء والمسئولين والهيئات الاقتصادية.

وزيرة التعاون الدولى: مصر الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبى للإعمار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر كانت الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التي تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالي 2.13 مليار يورو وجههم البنك لـ 48 مشروعًا في المنطقة.

وزير المالية يعلن الانتهاء من إعداد مشروع لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد

صرح محمد معيط وزير المالية، أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.