شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-1-2021 في مصر.. وتوقعات بتذبذب الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، بمستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع بقيمة جنيهين عقب استقرار ملحوظ وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة أمس، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 805 جنيها للجرام، ومن المتوقع تذبذب أسعار الذهب خلال الساعات القادمة مع تراجع الذهب عالميا 3 دولارات حتي الآن.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 690 جنيها للجرام. عيار 21 : 805 جنيهات. عيار 24 : 920 جنيها. الجنيه الذهب : 6440 جنيها. أوقية الذهب 1838 دولارا.

وكان الذهب بلغ ذروته الأسبوع الأول من 2021 مع تطورات ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى انجلترا وهو من شأنه اتجاه الدول للإغلاق مرة أخرى رغم التوصل إلى لقاح للفيروس، لكن لا أحد يعرف مدى فعالية العقار مع السلالة الجديدة، وهو ما أثر فى استقرار أو حركة أسعار الذهب والتداول عليه.

واستمرار أزمة فيروس كورونا تدفع المستثمرون إلى التحوط وشراء الذهب كملاذ آمن، حيث وصل الذهب لنقطة مرتفعة للغاية عند 1944 دولار، قبل أن يبدأ الذهب رحلة هبوط بسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية بنسبة 1% لينزل سعر الذهب أكثر من 100 دولار.

سوق الاستثمار فى الذهب استوعب أن السلالة الجديدة من الفيروس ستؤدى إلى مزيد من الاغلاق والتأثير الاقتصادى السلبى، وهذا أدى إلى ارتفاعات الذهب الاسبوع الأول من هذا الشهر، قبل أن تهبط أسعار الذهب بفعل عائد السندات الأمريكية، حيث كان الذهب سيسجل المزيد من الهبوط لكن استمرار تضرر الاقتصاد العالمي من الجائحة يلقى بظلاله على أسعار الذهب.